Coronavirus, Francia: fuga di massa alla stazione prima del lockdown

Anche in Francia il nuovo coronavirus comincia a diffondersi e a spaventare la popolazione. Tanto da rendere necessarie nuove misure per arginare la diffusione del contagio.

Dopo l'annuncio fatto ieri sera dal presidente Emmanuel Macron sul blocco della circolazione, anche a Parigi una parte della popolazione si è riversata in stazione per tentare di lasciare la capitale prima dell'entrata in vigore, prevista per mezzogiorno di oggi, martedì 17 marzo.

Le nuove misure, sul modello italiano, dopo la chiusura delle scuole e l'invito alle aziende ad agevolare lo smart-working, impongono ai cittadini di restare a casa e prevedono che qualsiasi spostamento debba essere giustificato con autocertificazione, almeno per i prossimi 15 giorni.

A seguito dell'annuncio, come riporta BfmTV, nelle scorse ore sarebbe stata presa d'assalto la stazione di Montparnasse dove molti residenti dell’Ile-de-France si sono accalcati (creando assembramenti) per lasciare la città.

(Credits photo: bfmtv.com)