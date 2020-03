Coronavirus: la UEFA rimanda gli Europei al prossimo anno

La riunione straordinaria indetta per definire la risposta del calcio all'emergenza coronavirus è andata come tutti si aspettavano: la UEFA ha deciso di rinviare Euro 2020 al prossimo anno.

Le diverse federazioni europee, le associazioni dei club e i rappresentanti dei campionati si sono confrontati in videoconferenza. Nelle scorse settimane la UEFA sembrava decisa ad andare avanti, ma viste le ultime notizie sulla diffusione del contagio da Covid-19 e l'esplosione dell'emergenza in diverse nazioni d'Europa, ha dovuto rivedere la propria posizione.

La competizione avrebbe dovuto avere inizio il 12 giugno a Roma e le successive partite sarebbero state disputate in 12 sedi differenti per la durata complessiva di un mese. Un torneo itinerante decisamente poco opportuno in questo momento particolarmente delicato. La nuova data è stata invece fissata per l'11 giugno 2021 (fino all'11 luglio 2021).

Anche se la notizia non è stata ancora ufficializzata della UEFA, una prima conferma è arrivata già dalla Federcalcio Norvegese.

Ora resta da capire come concludere le stagioni a livello di club e pare che ci sia la possibilità di un recupero durante i mesi estivi.

