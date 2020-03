Coronavirus in USA: Clio MakeUp lascia New York perché ha paura

Clio MakeUp ha postato sul suo canale Instagram una serie di Storie in cui racconta la sua preoccupazione per ciò che sta accadendo negli Stati Uniti.

L'influencer, che vive da anni a New York con il marito Claudio e la figlia Grace, è in attesa della sua seconda bambina (Joy) e non si sente più sicura nella grande città statunitense ora che la minaccia del coronavirus sta diventando sempre più concreta.

Clio non è spaventata soltanto dal virus, ma anche da ciò che accadrà negli ospedali e, soprattutto, della reazione delle persone che, invece di comprare beni di prima necessità, sta facendo una vera e propria corsa alle armi.

L'influencer racconta, trattenendo a stento le lacrime, di aver preferito allontanarsi dalle grandi città e di aver raggiunto Giuliana, la sua "seconda famiglia in America".

«Non so cosa ne sarà, qua non ho neanche il dottore. Però almeno mi sento sicura. In questi giorni cercheremo di capire la situazione con il parto imminente», conclude commossa.

(Credits photo: Instagram/cliomakeup_official)