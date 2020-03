Chiara Ferragni riprende Vanessa Hudgens per un messaggio sbagliato sul coronavirus

Nonostante la sua continua avanzata in tutto il mondo, sono ancora in molti a sottovalutare questa pandemia di Coronavirus. E quando a farlo sono personaggi in vista, il messaggio rischia di essere ancora più pericoloso.

Per questo motivo Chiara Ferragni non ha perso occasione di bacchettare sui social Vanessa Hudgens, che in un video pubblicato in rete aveva minimizzato il problema.

L'attrice, che ha raggiunto la popolarità nel 2006 grazie al ruolo di Gabriella Montez in High School Musical, aveva dichiarato: «Certo, mi dispiace, si tratta di un virus, lo capisco e rispetto la situazione. Qualcuno se lo prenderà, altre persone moriranno. È terribile, ma inevitabile. Non so forse non dovevo dirlo proprio ora».

Chiara Ferragni, che con suo marito Fedez ha dimostrato fin dall'inizio grande attenzione e impegno per la questione, ha controbattuto subito precisando che «questo è un messaggio sbagliatissimo da condividere» e spiegando che il problema non è soltanto il tasso di mortalità, ma anche «la quantità di persone malate da curare allo stesso momento».

L'influencer ha proseguito: «Se riusciamo a spronare le persone via social a stare a casa, a mantenere le distanze e a seguire le norme d’igiene, possiamo rallentare la diffusione del virus e assicurarci che abbiano abbastanza risorse per curare tutti allo stesso modo. In più, ciò permetterebbe di guadagnare tempo per trovare un vaccino».

Dopo il messaggio di Chiara e i numerosi altri messaggi di critiche ricevuti, l'attrice ha postato una seconda Storia in cui ritratta quanto detto nel video precedente. Questa volta la Hudgens ha concluso il suo messaggio con l'invito a non sottovalutare il problema: «Io sono a casa, rimaneteci anche voi!”.

