Apple farà un’importante donazione alla Protezione Civile per affrontare il Coronavirus

In questo periodo di grande difficoltà per l’Italia e soprattutto per le strutture sanitarie italiane che devono fronteggiare l’emergenza Coronavirus, sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo che stanno contribuendo alla causa facendo donazioni agli ospedali.

In tal senso adesso scende in campo anche Apple: il colosso di Cupertino ha infatti annunciato che a breve farà una donazione importante alla Protezione Civile italiana per aiutarla a fronteggiare il virus. “Da oltre 35 anni – si legge nel comunicato dell’azienda – l’Italia rappresenta una casa per Apple. Teniamo molto ai nostri clienti, ai colleghi e ai partner italiani. Abbiamo costruito legami solidi che diventano ancora più forti quando siamo uniti dall’obiettivo comune di proteggere la salute delle nostre comunità. Con questo spirito di unità, Apple farà una donazione significativa alla Protezione Civile per garantire che soccorritori in prima linea, i volontari e gli operatori sanitari abbiano le risorse per proteggere la loro salute, contribuendo al tempo stesso alla risposta dell’Italia al Covid-19. Siamo loro grati – si conclude la nota - per l'altruismo e il coraggio che dimostrano ogni giorno”.

In totale Apple ha deciso di donare 15 milioni di dollari per l’emergenza a livello internazionale. Nel frattempo, dopo aver chiuso i negozi italiani, il colosso della tecnologia ha chiuso tutti i suoi negozi nel mondo almeno fino al 27 marzo. A renderlo noto è stato il CEO dell’azienda Tim Cook; sono stati riaperti, invece, gli store in Cina dopo un periodo di chiusura per precauzione.