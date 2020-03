Picco di abbandoni di animali in Italia (per ignoranza): "Non sono contagiosi!"

Dal 20 febbraio ad oggi le associazioni che monitorano i canili come l'Aida (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) hanno registrato un preoccupante picco di abbandono di animali che supera del 30% i numeri registrati nello stesso periodo dello scorso anno.

Nella maggior parte dei casi si tratta di cani (oltre 2000) che i proprietari (per ignoranza) sostengono di non poter più gestire durante questa emergenza coronavirus.

Eppure, fin dall'inizio dell'epidemia, sono stati tanti gli esperti intervenuti sulla questione per confermare che il virus viene trasmesso da uomo a uomo e che gli animali da compagnia non possano diffondere il COVID-19. Anche il capo della Protezione Civile Borrelli ha definito questo comportamento "particolarmente deprecabile".

Per contrastare il fenomeno, la Croce Rossa Italiana, con il sostegno di numerosi Vip, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione: “I cani ed i gatti non infettano gli umani con il Covid-19, quindi, non li abbandonate!”.