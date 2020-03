Anche il Principe Carlo positivo al coronavirus

Carlo d'Inghilterra (72 anni a novembre), primogenito della Regina Elisabetta II ed erede al trono britannico, è risultato positivo al test del Covid-19.

Lo rende noto Buckingham Palace. Un portavoce di Clarence House, residenza ufficiale londinese del principe, ha precisato che per ora Carlo manifesta solo lievi sintomi e che "per il resto è in buona salute". Per lui non è stato infatti disposto il trasferimento in ospedale e, secondo il portavoce, starebbe continuando a lavorare da casa.

Il principe si trova già da diversi giorni in auto-isolamento nel castello di Balmoral in Scozia con Camilla, duchessa di Cornovaglia, che è stata sottoposta al test e sembra non aver contratto il virus.

Secondo fonti di palazzo citate da Reuters, Carlo avrebbe visto per l'ultima volta sua madre lo scorso 12 marzo. La (quasi 94enne) regina Elisabetta, si è trasferita al castello di Windsor già la scorsa settimana, dopo che alcuni dipendenti di Buckingham Palace sono risultati positivi al virus.