Coronavirus: 26enne lecca i deodoranti di un supermercato nel Missouri

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di terrorismo per essersi filmato in un supermercato mentre, chiedendo provocatoriamente "chi ha paura del coronavirus?", leccava diversi prodotti per l'igiene personale esposti sigli scaffali.

L'episodio è avvenuto qualche giorno fa in un supermercato di Warrenton (Missouri, Usa) e il video è stato pubblicato su Snapchat l'11 marzo scorso. Subito dopo la pubblicazione, diverse sono state le proteste e le segnalazioni giunte alla polizia da diverse parti del mondo. Segnalazioni che le forze dell'ordine hanno preso molto seriamente.

Il sospettato, che lo scorso 24 marzo è stato accusato di minaccia terroristica, è il 26enne Cody Pfister, già noto alla polizia per precedenti condanne per furto.

Purtroppo questo episodio non è un caso isolato. Sarebbero molte infatti le azioni scellerate di questo tipo segnalate alle forze dell'ordine, indice di una pericolosa tendenza dei giovani a sottovalutare i rischi di questo virus e a deriderlo sui social network.

