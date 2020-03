Donna inglese va a fare la spesa dentro una gigante sfera di plastica

Durante la quarantena inevitabilmente bisogna uscire per fare la spesa: bisogna cercare di andare al supermercato il meno possibile, cercando di acquistare tutto il necessario in una sola volta e cercando di proteggersi, rispettando innanzitutto la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone. Una donna inglese, però, evidentemente spaventata dal rischio del contagio da Coronavirus, ha pensato bene di trovare uno stratagemma per andare a fare la spesa in tutta sicurezza.

Come riporta il Daily Mail, a Herne Bay, località balneare del Kent, questa donna si è presentata in un supermercato all’interno di un’enorme sfera di plastica, con la quale si è spostata “rotolando” per strada e poi all’interno del negozio stesso. Dentro il supermercato, di fronte allo sguardo sbigottito degli altri clienti, la donna si è mossa agilmente tra gli scaffali ma, essendo impossibilitata a prendere i prodotti che le occorrevano, si è fatta aiutare da un’altra persona, alla quale dava istruzioni sui cibi che voleva acquistare.

Quando è stata notata dagli addetti alla security dell’alimentari, però, alla donna è stato chiesto di andare via. Il video che la ritrae rotolare per strada sta facendo il giro del web.