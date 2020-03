USA: donna tossisce intenzionalmente sui cibi in un supermercato, buttati oltre 30mila euro di prodotti

In un supermercato della catena Gerrity’s Supermarket situato ad Hannover, in Pennsylvania, una donna ha intenzionalmente tossito sulla merce in esposizione, costringendo così i gestori del punto vendita a buttare oltre 35mila dollari (più di 30mila euro) di alimenti, nel timore che la donna fosse positiva al Coronavirus e per preservare dunque la salute di clienti e personale.

Come ha raccontato il co-proprietario del negozio, Joe Fasula, su Facebook, la donna, la cui identità è rimasta ignota, è una persona in realtà già nota alle forza dell’ordine perché probabilmente affetta da qualche disturbo: è entrata nel punto vendita all’incirca alle 2 di pomeriggio e ha iniziato a tossire sul cibo esposto, in particolare sui prodotti freschi, come prodotti da forno, carne, frutta e verdura.

Il personale del supermercato l’ha subito bloccata e cacciata dal negozio per poi chiamare la polizia: la donna adesso rischia un procedimento penale. Fasula ha assicurato ai clienti che tutto il locale è stato disinfettato: “Pensiamo che quella donna non sia infetta – ha scritto su Facebook – ma comunque le forze dell’ordine faranno di tutto per accertarsene”.

Il proprietario del supermercato si è detto dispiaciuto per tutti gli alimenti sprecati: “Sto male per la perdita di così tanto cibo – ha scritto ancora – è sempre una vergogna quando il cibo viene sprecato, ma in questo momento in cui tante persone sono preoccupate per i rifornimento di prodotti, è ancora più fastidioso”.