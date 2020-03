Beppe Sala annuncia: “A Pasqua Andrea Bocelli terrà un concerto (senza pubblico) nel Duomo di Milano”

Oggi il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che Andrea Bocelli terrà un concerto a Milano tra pochi giorni. “L’ho chiamato e l’ho invitato a venire a Milano, in Duomo, il giorno di Pasqua – ha detto – d’accordo con la Chiesa milanese, per fare un concerto di musiche sacre che verranno trasmesse in streaming in tutto il mondo”. Ovviamente, Bocelli non avrà pubblico e si esibirà da solo.

Oltre a questo, Sala ha anche dato un’altra bella notizia: vista la chiusura del cantiere della M4 di Milano, l’azienda Salini Impregilo donerà 20mila mascherine non utilizzate dagli operai alle RSA che ospitano gli anziani nel capoluogo lombardo.

Il sindaco ha poi sottolineato il fatto che non bisogna focalizzarsi troppo sui dati giornalieri relativi ai contagi, in quanto non corrispondono alla realtà e generano solo ansia.