L'incontro (bizzarro) con la ragazza conosciuta sul tetto grazie al drone

Qualche giorno fa la romantica storia di questo ragazzo aveva fatto il giro del web. Jeremy Cohen, fotografo di New York, durante la sua quarantena, aveva notato una ragazza che ballava sul tetto del palazzo di fronte al suo. Così, senza esitare, le aveva inviato il suo numero di telefono utilizzando il suo drone. Un'ora dopo Tori (questo è in nome della ragazza) gli aveva scritto.

Jeremy, però, desiderava incontrarla. Ma come fare senza violare le norme di distanziamento sociale? A questo punto il colpo di genio. Il ragazzo è riuscito a procurarsi un pallone gonfiabile e si è presentato in una bolla di plastica al loro primo appuntamento, ovviamente senza dimenticare di portarle in dono dei fiori e un flacone di igienizzante per le mani (che però non ha potuto consegnarle, perché era chiuso nella bolla).

Il loro primo appuntamento è stato ripreso in un simpatico video. La reazione di Tori quando lo ha visto nella bolla è stata impagabile. I due hanno passeggiato un po' per le strade di New York sotto gli sguardi increduli e divertiti di molte persone.

La coppia è stata anche fermata dalla polizia. Ma gli agenti li hanno riconosciuti e hanno anche scattato una foto ricordo con loro.

Insomma, non resta che aspettare per scoprire cosa si inventerà Jeremy per il prossimo appuntamento!

Visualizza questo post su Instagram How to date a Quarantined Cutie, Part 3. Un post condiviso da JEREMY COHEN (@jermcohen) in data: 27 Mar 2020 alle ore 9:06 PDT

(Credits photo: Instagram/jermcohen)