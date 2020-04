In India esistono poliziotti con tanto di Casco Coronavirus

Un agente della Polizia in India ha appena portato la prevenzione della pandemia Covid-19 a un livello completamente nuovo. Rajesh Babu ― un ufficiale che pattuglia le strade di Chennai, la capitale dello stato indiano del Tamil Nadu ― gira per le strade della sua città con in testa un casco a forma di Coronavirus. La sua intenzione è quella di spaventare le persone e indurle a restare a casa.

Al momento, il Paese, che ha una popolazione di 1,3 miliardi, è stato bloccato per 21 giorni al fine di limitare la diffusione del virus. È per questo motivo che Chennai Rajesh ha adottato un approccio insolito per educare la popolazione sull'importanza di rimanere a casa. Così ha collaborato con un artista locale di nome Gowtham, che ha personalizzato l'elmetto da ufficiale usando semplicemente un po' di carta.

Parlando con Asian News International, Rajesh Babu ha dichiarato: "Facciamo tutto quello che deve essere fatto, ma le persone continuano ad uscire per strada. Pertanto, questo casco corona è uno dei passi che stiamo facendo per garantire che le persone siano consapevoli della gravità della situazione. Il casco è un tentativo di fare qualcosa di diverso".

"Quando indosso questo casco, il pensiero del Coronavirus viene in mente ai pendolari", ha detto il poliziotto ai media locali. "Soprattutto i bambini reagiscono fortemente dopo averlo visto questo e vogliono tornare a casa".