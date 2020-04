Emilia Clarke offre una cena virtuale con lei a chi dona fondi

Anche l'interprete di Daenerys, uno dei personaggi più amati della serie Il Trono di Spade, scende in campo nella lotta al coronavirus e lo fa sostenendo una raccolta fondi per aumentare il numero di posti letto negli ospedali inglesi.

Solo poche ore fa Emilia Clarke ha infatti postato un appello sul suo profilo Instagram. Nel video messaggio registrato dove sta vivendo anche lei il suo periodo di isolamento, l'attrice britannica chiede ai suoi fan un piccolo aiuto.

L'attrice spiega che, a causa dell'attuale emergenza coronavirus, sta lavorando per raccogliere 250.000 sterline per fornire un supporto essenziale ai pazienti con ictus e lesioni cerebrali, condizioni che la Clarke purtroppo conosce benissimo per averle vissute sulla sua pelle.

L'attrice chiede aiuto ai fan per raccogliere questi fondi che saranno utili anche per liberare posti letto in ospedale, necessari per affrontare la pandemia.

Chiunque deciderà di aiutarla con una donazione, potrà essere estratto a sorte per una cena virtuale con lei, durante la quale cucineranno insieme e parleranno di tante cose. Insomma, per i fan di Emilia è un'occasione imperdibile per fare del bene... e vivere un'esperienza unica con lei.

(Credits photo: Instagram/emilia_clarke)