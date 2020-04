Le misure restrittive sarebbero confermate fino al 13 aprile

Il Governo ha deciso di prolungare le misure restrittive per contenere il contagio da Covid-19 fino al 13 aprile. La decisione era attesa e in molti se lo aspettavano già. L'isolamento sta dando i primi segnali positivi, ma non bisogna abbassare la guardia: non siamo ancora usciti dall'emergenza e dobbiamo restare a casa ancora.

A dare la notizia è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Sono qui non solo per informare il Paese ma per ascoltare. Un clima positivo è fondamento per tenere unito il Paese. Non è il tempo delle divisioni", ha detto Speranza. "Siamo in una crisi globale, in poche settimane il mondo ha dovuto cambiare le proprie abitudini. Di fronte a questo, è l’ora della cooperazione e della solidarietà, nessuno si salva da solo. Non possiamo permettere che da una crisi sanitaria derivi una crisi sociale. Non è questo il tempo delle mezze parole: attenzione a non commettere degli errori proprio adesso. Non dobbiamo confondere i segnali positivi con un cessato allarme. La battaglia è ancora molto lunga e non possiamo abbassare la guardia".

Il Ministro ha aggiunto che la strada non sarà semplice, anzi. "Dovremo saper affrontare una fase di transizione con misure di precauzione perché non si formino nuovi focolai. Certo, dobbiamo programmare il domani, ma senza smettere di essere consapevoli di cosa sia questa fase", ha concluso.