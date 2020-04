Lo zoo chiude per coronavirus e i panda (finalmente) si accoppiano

Con lo zoo chiuso dalla fine di gennaio a causa della pandemia di coronavirus e i visitatori assenti, i due panda giganti dell’Ocean Park di Hong Kong si sono finalmente accoppiati. Gli operatori dello zoo ci provavano da 10 anni senza alcun esito.

La notizia è stata riportata dalla CNN, che ha sottolineato che forse i due animali "avevano solo bisogno di un po' di privacy".

Con l'inizio della primavera, infatti, complice la calma insolita del luogo, Ying Ying e Le Le hanno cominciato a manifestare i comportamenti tipici della stagione degli amori. Michael Boos, direttore esecutivo del parco, ha raccontato di come la femmina abbia cominciato a trascorrere più tempo a giocare nell'acqua e il maschio a marcare il territorio. E finalmente si sono uniti.

Ora è troppo presto per parlare di una gravidanza, ma i veterinari stanno seguendo con cura i due animali e, in modo particolare, stanno monitorando i cambiamenti nel corpo della femmina.

I panda giganti sono una specie in via d'estinzione. In natura sono rimasti soltanto 1800 esemplari. E quella di una gravidanza, seppure in cattività, sarebbe un'ottima notizia per la conservazione della specie.

(Credits photo: cnn.com)