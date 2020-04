Sicilia blindata per Pasqua e Pasquetta: la nuova ordinanza

Quest'anno le festività pasquali avranno un sapore tutto diverso. A causa dell'emergenza Coronavirus non possiamo uscire di casa e vedere le persone più care. In Sicilia le misure restrittive si sono fatte ancora più ferree per limitare gli spostamenti nel week end di Pasqua e Pasquetta. A deciderlo il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha reso pubblica la sua decisione con una nuova ordinanza, in vigore dal 10 al 13 aprile.

Si potrà uscire solo una volta al giorno e solo un componente per nucleo familiare. Non sarà possibile spostarsi nelle case di villeggiatura, né tanto meno fare delle gite fuori porta. I parchi e le strutture gioco resteranno chiusi. Tutti hanno l'obbligo di usare la mascherina, anche all'aperto. I servizi di consegna a domicilio saranno sospesi. A controllare che tutti rispettino le regole, ci saranno le Forze dell'Ordine che vigileranno per le strade.

Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti sullo stretto di Messina, saranno garantite 4 corse al giorno ma solo per le Forze dell'Ordine, per il personale sanitario, per i pendolari e per chi ha grave necessità di spostarsi.