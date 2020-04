Reparto immobiliare in crisi: annullati 20mila atti di compravendita

Il Covid-19 non risparmia le agenzie immobiliari che stanno vivendo una crisi importante. Secondo quanto viene stimato dall'Anama, l'associazione di categoria Confesercenti, il reparto avrebbe annullato 20.000 atti di compravendita di immobili. Il reparto è in sofferenza perché non può portare avanti la sua attività da remoto. Probabilmente, alla fine dell'emergenza sanitaria, le ripercussioni sulla ripresa del mercato potrebbero essere tante.

A lanciare il grido di allarme è Renato Maffey, presidente di Anama, che ha fatto sapere quanto segue: "Abbiamo scritto al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli chiedendo interventi urgenti per mitigare gli effetti della crisi sull'intermediazione immobiliare, che auspichiamo possano trovare spazio già nel decreto di Aprile a partire dalla possibilità di registrare online i contratti di compravendita e le proposte d'acquisto accettate, cosa che per i contratti di locazione è già possibile farlo".

Ha poi aggiunto: "La registrazione online dovrebbe essere estesa anche ai contratti preliminari di vendita, alle integrazioni di contratti preliminari di vendita (seconda rata di caparra/acconto), alle risoluzioni del contratto preliminare di vendita e alle riduzioni di canone di contratti di locazione".

Infine, Maffey ha spiegato che tutti gli operatori che lavorano nel settore immobiliare devono poter continuare le loro attività nel pieno rispetto delle disposizioni governative. Tutte le pratiche già essere, grazie alle quali c'è stato un accordo immobiliare, devono trovare la loro finalizzazione anche in questo momento di lockdown.