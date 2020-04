Mette la moglie nel portabagagli per evitare i controlli: denunciati dai vicini

Per fortuna nel temuto weekend di Pasqua è stato registrato un diffuso rispetto delle regole e le violazioni registrate dalle forze dell'ordine sono state decisamente più contenute del previsto.

Come sempre accade, non sono mancati però i furbetti e alcuni episodi decisamente bizzarri, uno dei quali registrato in Sardegna. Il caso è stato segnalato dal reparto territoriale dei carabinieri di Olbia e riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna.

Come raccontato dal giornale, una coppia ha tentato la fuga dalla città per raggiungere la casa al mare a Pittulongu. Per eludere i controlli, i due coniugi hanno architettato un ingegnoso piano: lui si è messo alla guida, mentre lei ha acconsentito a nascondersi nel portabagagli per l'intero viaggio.

In effetti i militari non li hanno colti in flagranza di reato e il piano sarebbe riuscito... se i vicini della coppia non avessero documentato nel dettaglio la partenza. Grazie a loro i militari potranno procedere nei confronti dei coniugi furbetti.

Un altro episodio singolare è stato registrato in Sardegna, dove un uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre si recava da Olbia a Golfo Aranci (a suo dire ) per fare la spesa... alla guida di un carro funebre.

