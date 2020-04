Spopola sui social la #QuarantinePillowChallenge lanciata dalle influencer della moda

La quarantena sta mettendo tutti noi a dura prova, considerando che ormai siamo chiusi in casa da settimane. Tante star del mondo dello spettacolo stanno cercando di tirare su il morale dei propri fan nei modi più strambi, da semplici concerti casalinghi fino alle più pazze sfide social.

L’ultima di queste che sta ormai spopolando è la #QuarantinePillowChallenge: per partecipare bisogna letteralmente indossare il proprio cuscino per trasformarlo in un minidress bustier. Come? È semplice, basta utilizzare una cinta per legarlo alla vita e il gioco è fatto. Ovviamente poi bisogna postare una foto e utilizzare l’hashtag dedicato.

La challenge in questione è stata lanciata da alcune influencer del settore moda americane, ma è stata subito ripresa anche da quelle nostrane, a cominciare da Giulia De Lellis, Giulia Valentina e Sabrina Ghio. Oltre alla fibbia, rigorosamente griffata, per questa sfida sono molto apprezzati anche altri accessori fashion, come scarpe col tacco o borsette che si abbinino con l’insolito outfit.

Visualizza questo post su Instagram Spring/Summer 2020✨ #quarantinepillowchallenge Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 7 Apr 2020 alle ore 9:48 PDT