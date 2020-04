93enne in lockdown chiede della birra ai vicini: la foto è esilarante

La pandemia di coronavirus sta costringendo tantissime persone in tutto il mondo a restare in casa per contenere il contagio e anche fare semplicemente la spesa è diventata un'attività piuttosto complicata.

Lo sa bene una vecchina di Pittsburgh, in Usa, protagonista di uno scatto esilarante diventato virale sui social.

Olive Veronesi, questo il nome della simpatica nonnina 93enne, scopre di aver terminato la sua scorta di birra: le resta una sola lattina, ma sa bene di non poter uscire a comprarne dell'altra.

L'anziana signora non si perde d'animo e usa l'ingegno. Prende un cartello e scrive un messaggio inequivocabile: "Ho bisogno di birra". Poi lo mette in bella mostra sulla finestra, in stile "SOS".

Il risultato? La simpatica Olive ha ottenuto ciò che chiedeva. Infatti diversi vicini di casa hanno notato il cartello e le hanno fatto recapitare la birra che voleva.

