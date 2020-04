Paolo Bonolis diventerà nonno, la figlia Martina Anne è incinta

Paolo Bonolis diventerà nonno, come desidera da tempo: la sua secondogenita Martina Anne, infatti, ha appena annunciato su Instagram di essere incinta, pubblicando una foto in cui si intravede il pancione. “Indosso abiti premaman perché Baby Garza arriverà a settembre – ha scritto scherzando – e perché sono una contadina incinta. Congratulazioni a Tito Garza per avermi messo fuori gioco con la gravidanza. Ottimo lavoro!”.

Martina Anne è la figlia che l’amatissimo conduttore di Mediaset ha avuto dalla sua prima moglie, la psicologa americana Diane Zoeller, ed è sposata dallo scorso novembre con il comico Tito Garza. Suo fratello Stefano, il primogenito di Bonolis, si è sposato invece a settembre e, in entrambe le occasioni, il presentatore è volato negli Stati Uniti per stare accanto ai figli.

“Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato – ha raccontato Bonolis in un’intervista di qualche mese fa – ora spero di diventare presto nonno”. E il suo desiderio è stato subito esaudito: a settembre il conduttore potrà tenere in braccio il suo primo nipotino.

Nel 2002 Paolo ha sposato Sonia Bruganelli dalla quale ha avuto altri tre figli che diventeranno dunque presto zii, Silvia di 17 anni, Davide di 15 e Adele di 12.