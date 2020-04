Musicista 80enne suona nel cortile del palazzo per allietare i vicini

Ogni giorno prende il suo sax e suona nel cortile del palazzo in cui vive a Milano. In questo modo, Giovanni Vianini cerca di regalare qualche attimo di serenità a tutte le persone che abitano vicino a lui. L'uomo ha 80anni ed è conosciuto con il nome di "Sax Man", è un musicista, suona in alcune band ma anche da solo.

In questo momento difficile per tutti noi, ha deciso che la musica potesse essere un grandissimo alleato in grado di colorare le nostre giornate tutte uguali. E così, ogni giorno per due volte (alle 12 e alle 18) si siede nel cortile e suona il sax per un quarto d'ora.

Giovanni stesso ha detto: "Il mio repertorio è molto vasto, si va da canzoni italiane come A mezzanotte sai, Più che puoi, Mi sono innamorato di te a standard quali Summertime, Yesterday e brani indimenticabili come Fascinating Rhytm e The man I love. Io temevo di disturbare, ma la gente è contenta e mi ringrazia. I bambini poi sono meravigliati e battono le mani gioiosi. Alcuni vicini mentre suono si mettono perfino a cantare".

Ecco il musicista durante una delle sue esibizioni per i vicini.