Meteorologo fa le previsioni da casa ma la sua gatta gli ruba la scena

A causa del Coronavirus, anche il meteorologo statunitense Jeff Lyons è costretto a lavorare da casa: ha allestito uno schermo nel salotto della sua casa e da lì continua a condurre le previsioni del tempo. In una delle ultime puntate, però, è successo qualcosa di insolito che ha reso le previsioni del tempo davvero esilaranti.

A un certo punto, infatti, è entrata in scena Betty, la gattina di Lyons che ha fatto di tutto per attirare l’attenzione del suo padrone perché probabilmente era in cerca di coccole. E le ha ottenute: alla fine il meteorologo l’ha presa in braccio e l’ha coccolata mentre nel frattempo continuava a condurre le previsioni del tempo.

L’episodio è andato in onda senza alcuni tagli ed è stato molto apprezzato dai telespettatori. Betty è ormai diventata una star del web, dove il video è diventato ben presto virale. Considerando anche che questa non era la sua prima incursione davanti alla videocamera, a questo punto Lyons non poteva fare altro che trasformare la gattina nella sua assistente personale, chiamandola “Betty, the weather cat”.