Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia soffrono la distanza (e continuano la loro storia)

Il loro amore era iniziato sotto l'occhio indiscreto dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Paolo Ciavarro (figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonara Giorgi) e Clizia Incorvaia (ex di Francesco Sarcina, cantate de Le Vibrazioni). I due si sono innamorati, ma ora non possono vivere la loro storia d'amore per via della quarantena. E stanno soffrendo la lontananza.

Ecco quello che ha riferito Paolo: "La chiamo. Ci stiamo sentendo tantissimo al telefono, messaggi. Procede tutto a gonfie vele. C'è molto pepe. Scherziamo molto, è un aspetto molto bello del nostro rapporto. La birretta a Fregene mi auguro di andarla a prenderla prima o poi. Avevamo già organizzato e programmato viaggi. Dobbiamo rimandare a data da destinarsi. Volevamo andare a Lisbona. Ognuno di noi ha il proprio passato. Noi partiamo da adesso. Non è un problema assolutamente. Sono pronto a vivermela. Non vediamo l'ora. Stiamo impazzendo".

È vero che la lontananza aumenta il desiderio, ma adesso i due cominciano ad accusare la cosa. Vorrebbero vedersi e stare insieme, lontano da occhi e orecchie indiscrete.

Anche Clizia ha commentato questa separazione forzata sui social: "Mi manca tantissimo, è frustrante, castrante, straziante non poterlo vivere. Ma è anche sognante. Quest'attesa, questo sogno, questo desiderio sta rendendoci uniti, coesi e vogliosi di incontrarci. Mi verrebbe voglia di volare in mongolfiera, di andare in zattera per arrivare da lui. Io non vedo mai i problemi. Penso che a tutto ci sia una soluzione".