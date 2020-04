Facebook introduce 2 nuove emoji per esprimere empatia durante il lockdown

In questo periodo difficile, durante il quale il distanziamento sociale rappresenta l'unica misura efficace per combattere la diffusione del contagio del nuovo coronavirus, le conversazioni tramite social network assumono ancora maggiore centralità nelle nostre vite.

Chat, videochiamate o semplici messaggi: è con questi strumenti che manteniamo vivi i rapporti con le persone ed esprimiamo empatia. Ed è proprio per migliorare questa comunicazione che Facebook ha deciso di introdurre due nuove emoji: una faccina che abbraccia un cuore e un cuore pulsante.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw