Joshua Jackson (il Pacey di Dawson's Creek) è diventato papà

Joshua Jackson (41 anni) e sua moglie, la modella e attrice Jodie Turner-Smith (33 anni) hanno annunciato con un breve comunicato la nascita della loro prima bambina: «La mamma e il bebè stanno bene e sono felici».

Non molte parole sul lieto evento (e anche il nome della piccola per ora resta un segreto). Ma, d'altra parte, anche nei mesi precedenti non avevano detto molto sulla gravidanza di lei, sfoggiata (a sorpresa) durante un red carpet.

Joshua e Jodie si sono sposati alla fine dell’estate 2019. Altro evento non annunciato, ma rivelato dalla fede al dito. Jodie ha fatto riscoprire l'amore all'attore, che prima era stato impegnato in una relazione durata 10 anni con Diane Kruger.

Joshua era diventato famoso alla fine degli anni '90 interpretando il ruolo dell'indimenticabile Pacey Witter di "Dawson's Creek", il personaggio che ha fatto innamorare tantissime adolescenti... e, a quanto pare, anche la sua attuale compagna. Jodie, infatti, durante un'intervista rilasciata a W Magazine, ha rivelato: «La mia prima cotta? Pacey di Dawson Creek! Ero una ragazzina».

