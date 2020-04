La storia dietro una delle foto più famose al mondo

Certe storie resteranno per sempre dei simboli. Quella di Ruby Bridges è simbolo di tolleranza, di accettazione di tutte le differenze. È una storia contro il razzismo, ma soprattutto è la storia di una bambina di appena 6 anni che rivendica, in tutta la sua semplicità, il diritto di studiare e di vivere una vita come quella dei suoi coetanei bianchi.

La foto che vedete è stata scattata il 14 novembre del 1960, presso la William Frantz Elementary School di New Orleans. Ruby è al suo primo giorno di scuola in una classe di soli bianchi. Non esistevano quelle miste all'epoca. Scortata dai federali, Ruby è stata accolta da una folla di manifestanti che non voleva che si immischiasse con i bianchi. All'interno dell'aula non trovò nessuno: le maestre non volevano insegnare a una bambina di colore e gli alunni non volevano esserle amici.

La sua famiglia fu minacciata, il padre licenziato e la madre non poteva più entrare nei negozi della cittadina, ai nonni vennero tolti i terreni. Ma Ruby non si è affatto scoraggiata e ha continuato ad andare a scuola. Tutti i sacrosanti giorni.

Grazie all'aiuto di una insegnante e di alcune famiglie bianche, la piccola continuò a studiare e vinse piano piano la sua battaglia per l'integrazione. Oggi Rudy vive ancora nello stesso posto, è sposata e ha quattro bambini. È presidente della Fondazione Ruby Bridges e, nel 2014, è stata eretta presso la sua vecchia scuola elementare una statua in suo onore, come simbolo di tolleranza e integrazione.

Qui alcune foto del giorno che cambiò per sempre la vita di tutti.