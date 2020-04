Ecco il puzzle più grande del mondo: è composto da 51.300 pezzi

Se qualcuno si sta annoiando in quarantena potrebbe prendere in considerazione la proposta davvero molto divertente, sebbene anche impegnativa, di Kodak: un Premium Puzzle, ossia un puzzle gigante da 51.300 pezzi, già indicato come quello più grande della storia.

Chi avrà il coraggio di comporlo, alla fine si ritroverà davanti una tela lunga ben 8,60 metri raffigurante 27 meraviglie del mondo, ossia alcuni tra i monumenti e i luoghi più famosi e amati a livello internazionale, dal Colosseo al Taj Mahal, passando per la Tour Eiffel. In ben 18 chili di tessere, chi deciderà di cimentarsi con l’imponente tela deve sapere che la stessa è suddivisa in 27 quadri da 1900 pezzi combinabili tra di loro.

Il World’s Largest Puzzle di Kodak è stato lanciato su Amazon USA per 409 dollari e la prima serie è già sold out: in tutto questo, di certo la quarantena ha fatto la sua parte.