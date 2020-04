Paolo Bonolis racconta la sua esperienza soprannaturale con un fantasma

Paolo Bonolis, come molti personaggi noti del mondo dello spettacolo, in questi giorni di lockdown ha incrementato la sua presenza social, realizzando molto spesso delle dirette durante le quali intrattiene i fan e risponde alle loro domande.

Proprio durante una di queste dirette, ha risposto alla domanda di un fan che chiedeva "Ma davvero avevi i fantasmi in casa?". Così il conduttore ha raccontato la sua esperienza soprannaturale.

La storia in realtà risale a quando Paolo era appena 19enne e, con i primi soldi guadagnati lavorando in tv, decise di acquistare una casa. La casa in questione, però, era a buon mercato perché proprio lì vicino era stato ucciso un uomo e nessuno voleva andarci a vivere. Così Paolo approfittò dell'affare.

Dopo il primo periodo trascorso tranquillamente, però, cominciarono a verificarsi i primi "strani" episodi durante la notte: ante degli armadi che si aprivano da sole, luci accese durante la notte e perfino rumori provenienti dallo sciacquone.

Paolo ha raccontato che, stanco di questi episodi, una notte decise di parlare nel buio a questa "entità", mettendo in chiaro le cose. L'ultimo episodio si verificò la prima notte che Sonia restò a dormire da lui, poi non accadde più nulla. Ma il conduttore decise di cambiare casa.

(Credits photo: Instagram/sonopaolobonolis)