Tom Hanks fa un regalo a un piccolo fan bullizzato perché si chiama Corona

Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono stati tra i primi personaggi dello spettacolo a essersi ammalati di Coronavirus: dopo un periodo in isolamento in Australia dove si trovavano al momento del contagio, i due sono guariti e hanno fatto ritorno negli Stati Uniti. Forse è proprio per questo motivo che un bimbo australiano di 8 anni ha deciso di scrivere una lettera all’attore per raccontargli la sua storia.

“Caro Tom Hanks – si legge nella lettera – mi chiamo Corona. Amo il mio nome ma a scuola mi chiamano Coronavirus e questo mi fa arrabbiare e mi rende triste”. Il bimbo viene bullizzato dai compagni e così la star di Hollywood ha deciso di intervenire per aiutarlo.

.@tomhanks has written a heart-felt letter to a young Helensvale boy named Corona. The 8-year-old was being bullied at school and decided to write to the Hollywood superstar and his wife @RitaWilson, after they were diagnosed with Coronavirus. https://t.co/6l2nzFJNn5 #7NEWS pic.twitter.com/H02WF2dRCx — 7NEWS Gold Coast (@7NewsGoldCoast) April 23, 2020

“Caro Corona – si legge nella risposta – la tua lettera ha fatto così piacere a me e a mia moglie! Grazie per esserti mostrato un amico. Gli amici cercano di far star meglio i propri amici quando si sentono giù. Ti ho visto in tv, anche se ero già tornato negli Stati Uniti e in perfetta salute. Anche se non sono più malato, ricevere la tua lettera mi ha fatto sentire ancora meglio. Sai – prosegue la lettera – sei l’unica persona che conosco che si chiama Corona, come l’anello intorno al Sole, la corona appunto”.

Oltre alla risposta, Tom Hanks ha deciso di fare molto di più per il suo piccolo fan, ossia fargli dono di una macchina da scrivere che ha comprato in Australia la cui marca è proprio Corona. “Penso che questa macchina da scrivere sia adatta a te – ha scritto Tom Hanks – l'ho presa nella Gold Coast e adesso tornerà indietro da te. Chiedi a un adulto come si usa e poi utilizzala per rispondermi”. La dolce risposta dell’attore sta facendo il giro del web e testimonia la sua grande generosità.