Ora i funerali si fanno anche in diretta streaming

Le limitazioni dovute all'emergenza sanitaria in corso stanno impedendo a molte famiglie di salutare i propri cari deceduti, dal momento che anche i funerali, per ragioni di sicurezza, per ora non sono consentiti.

Così un'agenzia di onoranze funebri di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia (Emilia-Romagna), ha pensato di permettere alla famiglia di assistere alla cerimonia organizzando una diretta streaming per l'ultimo saluto.

La benedizione del defunto, un pensionato deceduto per cause diverse dal coronavirus, si è tenuta domenica scorsa nella sala del commiato del cimitero. Come riportato dall’edizione locale del Resto del Carlino, la particolare condivisione del momento era stata preannunciata anche sui manifesti funebri affissi.

Così la benedizione, filmata dagli addetti dell'agenzia funebre, è stata trasmessa in diretta su Zoom e su un canale Youtube a cui si sono collegate, prendendo parte (virtualmente) alla celebrazione, oltre 150 persone tra parenti e amici del defunto.

