Sta arrivando la Cometa di Swan e potrebbe essere visibile anche a occhio nudo

Ad aprile un astronomo australiano, Michael Mattiazzo, ha scoperto quella che poi è stata chiamata la Cometa 2020 F8, meglio nota come Cometa di Swan: definita come un “enorme corpo celeste ghiacciato”, secondo gli esperti potrebbe essere la cometa più bella degli ultimi tempi e il suo passaggio potrebbe essere visibile persino a occhio nudo.

Il corpo celeste è già entrato nell’orbita della Terra e nella notte tra il 12 e il 13 maggio raggiungerà il suo perigeo, ossia il punto più vicino al nostro pianeta, pari comunque a circa 84 milioni di chilometri. La corsa della cometa si concluderà il 27 maggio e al momento, secondo quanto riportato da SkyWatch, sarebbe visibile con l'aiuto di un piccolo binocolo.

La NASA intanto è riuscita a scattarle una foto: “L'immagine in primo piano, scattata dai cieli oscuri della Namibia a metà aprile, ha catturato la chioma verde brillante della cometa SWAN e la coda di ioni inaspettatamente lunga, dettagliata e blu – fanno sapere gli astronomi della NASA - Sebbene la luminosità delle comete sia notoriamente difficile da prevedere, secondo alcuni modelli la Cometa Swan potrebbe diventare abbastanza luminosa da poter essere vista a occhio nudo durante il mese di giugno”. Non resta che attendere il momento giusto per poter godere di questo incredibile spettacolo in cielo; nel frattempo, è possibile seguire il meraviglioso viaggio della Cometa di Swan su Twitter, dove vengono postate le foto e i video degli avvistamenti più recenti.

Hello Earthlings! This is me as seen from the Canary Islands! #FollowTheComet! https://t.co/Pm8furullc — Comet SWAN (@c2020f8) May 10, 2020