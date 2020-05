Cappelli separatori con tubi galleggianti: l'idea di un bar tedesco

Sono i tubi per restare a galla in piscina, sono colorati e lunga circa un metro. E un bar tedesco li ha utilizzati per creare dei simpatici cappelli da far indossare ai clienti... così sarà possibile mantenere le distanze di sicurezza! L'idea è stata del Cafe & Konditorei Rothe a Schwerin, che ha preso 2 tubi galleggianti, li ha incastrati l'uno con l'altro e li ha incollati su cappelli normali.

Da poco giorni in Germania hanno riaperto i locali e i bar, a patto che venga rispettata la distanza tra le persone. E così, questo cafè ha deciso di colorare le strade e proteggere i suoi clienti, in modo divertente e decisamente fuori dal comune. Tra l'altro gli avventori sono obbligati a mettere il cappello per il distanziamento, se vogliono consumare seduti all'aperto. Se qualcuno si vergogna, quindi, può anche cambiare bar.

Il Cafe & Konditorei Rothe ha deciso di pubblicare un post con la foto dei copricapi, per far vedere a tutti come rispettare le regole.