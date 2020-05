Diana Del Bufalo ha nuovo compagno (dopo Ruffini)

Diana Del Bufalo sembra finalmente aver ritrovato il sorriso. Dopo la fine della relazione con Paolo Ruffini, l'attrice è felice tra le braccia del nuovo compagno. Lui è Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina ex partecipante del Grande Fratello, giovane video maker di 35 anni.

Lo scorso inverno, Diana aveva annunciato la fine della relazione con Paolo Ruffini, una fine turbolenta e molto dolorosa per lei. Poi era stata paparazzata in compagnia di Cristiano Caccamo alle Maldive, ma tornata in Italia ad aspettarla c'era lui, Edoardo. Romano, fisico scolpito e tatuaggi: i due sono stati fotografati mentre passeggiavano abbracciati per le vie di Roma. Questa è la prova regina della loro love story, che fino a questo momento era solo un rumor. "Sono pazza d'amore", ha dichiarato la showgirl.

Edoardo non fa parte del mondo dello spettacolo come la sorella Guendalina. È un video maker e lavora nel campo del doppiaggio. È molto legato alla sorella, hanno un bellissimo rapporto e spesso durante la sua partecipazione al Grande Fratello è andato in studio per sostenerla. Inoltre, è un ragazzo dal cuore d'oro: sul suo Instagram, infatti, ci sono anche alcune foto e video con nonna Livia.

Qui lo vediamo in una foto recente.