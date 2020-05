Spostamenti tra Regioni dal 3 giugno: si valuterà il livello di rischio contagio

Dopo la recente apertura del governo agli spostamenti all'interno della propria regione, il Paese attende di sapere cosa accadrà dal 3 giugno quando, come previsto dal decreto in vigore, ci si potrà spostare anche tra diverse regioni.

In realtà l'apertura potrebbe non essere totale, ma differenziata in base all'indice di rischio delle singole regioni, per limitare gli spostamenti di chi proviene dalle regioni con il maggior numero di contagi.

Il livello di rischio viene calcolato dal Ministero della Salute valutando una serie di parametri (tra cui l'Rt, ovvero il tasso di contagiosità che ha sostituito l’R0), comunicati settimanalmente dalle singole regioni. Se l'Rt è inferiore a 1, diminuisce il rischio di diffusione.

Secondo i dati dell'ultimo report, per esempio, al momento dalla Lombardia ci si potrebbe spostare solo verso Umbria e Molise (e viceversa). Mentre dal Veneto ci si potrebbe spostare verso tutte le regioni, tranne Lombardia, Umbria e Molise.

Dal momento che i dati possono variare di settimana in settimana, si dovrà quindi attendere il report del 29 maggio per sapere quali saranno gli spostamenti consentiti e le limitazioni a partire dal 3 giugno.

(Fonte: corriere.it)