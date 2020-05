Ilary Blasi svela ai fan la stanza di Francesco Totti da ragazzo

Ilary Blasi ha fatto un grande regalo ai fan di Francesco Totti mostrando in una storia pubblicata su Instagram le immagini della cameretta in cui suo marito viveva da ragazzo.

La showgirl, riprendendo con lo smartphone, ha accompagnato i follower nella villa in cui attualmente vivono i genitori del Pupone. La casa si trova nel quartiere Axa a Roma. Qui Francesco ha vissuto dal 1999 al 2002, prima di trasferirsi nel quartiere Eur con Ilary.

La Blasi inizialmente inquadra una scala di legno con foto e quadri attaccati alle pareti. Poi dice ai fan: "E adesso vi porto nella cameretta di Francesco" e apre una porta bianca mostrando l'interno, dove si vede un letto con una coperta rossa e un cuscino giallorosso.

Sulle pareti e sui ripiani ci sono numerose foto di quando Francesco era giovanissimo. Su una di queste, che mostra Totti a petto nudo con un giubbotto aperto, Ilary si sofferma commentando: "E faceva anche il modello, tiè".

La casa in cui viveva con i genitori, come si può vedere, ha un arredamento decisamente più semplice di quello in cui ora Totti vive con Ilary e i loro tre ragazzi (Chanel, Isabel e Cristian).

