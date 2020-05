Coronavirus, durante il lockdown il 72% degli italiani non è uscito di casa durante la giornata

Durante la quarantena, la maggior parte degli italiani ha rispettato il divieto di uscire. A rivelarlo oggi sono i dati Istat, secondo i quali il 72% della popolazione maggiorenne non è uscito di casa durante la giornata nella cosiddetta Fase 1.

L’indagine aveva lo scopo di analizzare i comportamenti adottati dagli italiani durante il lockdown: il 22,7% è uscito una volta, mentre solo il 5,7% due o più volte in una stessa giornata.

Non sono state rilevate differenze di genere, ma c’è qualche differenza per quanto riguarda l’età: a uscire di più, oltre il 35%, sono stati i 45-64enni, mentre quella dei giovani tra i 18 e i 24 anni è la fascia di età che ha registrato le quote più basse relative alle uscite quotidiane.