Estate 2020: 1 italiano su 2 rinuncerà alle vacanze (anche per paura del contagio)

Quest'anno la metà degli italiani non andrà in vacanza e molti di questi rinunceranno proprio per il timore di contagiarsi. Lo rivela un'indagine realizzata da mUp Research e Norstat per Facile.it.

Secondo la ricerca, condotta su un campione rappresentativo della popolazione adulta, resteranno a casa circa 24 milioni di persone, ovvero 1 italiano su 2.

Le ragioni di questa scelta? In molti casi (28,7%) è per la paura di essere contagiati dal Covid-19. Sentimento più radicato al Sud e nelle Isole. Ma la maggior parte (43,7% dei casi) è costretta a farlo per ragioni economiche. Il 42,3% degli intervistati, invece, si dice scoraggiato dalle regole stringenti imposte dal DPCM. Infine, c'è anche un 6,1% degli intervistati che rivela di aver esaurito le ferie durante il lockdown.

Ma cosa ha in programma di fare invece la parte di italiani che andrà in vacanza? Secondo l'indagine, 9 su 10 resteranno in Italia (anche se nella metà dei casi si programma di andare fuori dalla regione di residenza). E per gli spostamenti si privilegeranno i mezzi propri (78,3%) o un mezzo a noleggio (3,1%).

E dove alloggerà chi andrà in vacanza? Il 20,4% si recherà in una seconda casa di proprietà, il 22,1% prenderà una casa in affitto e il 27,4% andrà in albergo. Seguono, in percentuale minore, la scelta di soggiornare in B&B, villaggio turistico e campeggio.