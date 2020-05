Bonus vacanze da 500 euro: ecco in cosa consiste e come si può utilizzare

Una delle misure del Decreto Rilancio che molti stanno aspettando è il Tax Credit Vacanze, ovvero un bonus da 500 euro a famiglia da spendere per le prossime vacanze in italia in campeggi, alberghi e B&B.

Questo bonus è stato pensato per sostenere il settore turistico italiano, duramente colpito dall'emergenza sanitaria che quest'anno ha causato una perdita del 60%. Il Tax Credit aiuterà anche le famiglie a trascorrere le vacanze nel nostro Paese: l'80% del bonus potrà essere usato per coprire parte dell'importo speso, mentre il 20% verrà utilizzato come detrazione dall'imposta sul reddito.

L'importo del bonus in realtà varia dai 150 euro ai 500 euro a seconda dell'Isee del richiedente e del numero di componenti del nucleo familiare e può sommarsi ad altri bonus previsti dagli ultimi Decreti del Governo che in questi giorni sono in fase di liquidazione (come il bonus autonomi, il bonus per colf e badanti e il Reddito di emergenza).

Ma come e quando va richiesto? Il Tax Credit Vacanze è valido a partire dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 (quindi le vacanze di giugno non sono coperte). Le modalità per la richiesta saranno chiarite nel dettaglio nelle prossime settimane dall'Agenzia delle Entrate.

(Fonte: quifinanza.it)