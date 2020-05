Boom di richieste per «Adotta una mucca», il progetto lanciato da una cooperativa veneta

Una cooperativa di Costalta (nelle Dolomiti del Cadore), per superare il momento di crisi dovuto al lockdown, ha lanciato un progetto chiamato "Adotta una mucca" che permette a chiunque lo desideri di adottare una mucca a distanza e ricevere periodicamente i suoi prodotti caseari.

A promuovere l'iniziativa è stata la Cooperativa Peralba. Elvio Casanova, il presidente, ha raccontato che già da tempo si pensava di realizzare questo progetto, ma è stato il coronavirus a dare la spinta decisiva.

La società, che si propone di valorizzare l’attività tradizionale dell’allevamento e delle latterie, aveva lanciato l'iniziativa proponendo 3 diversi tipi di adozione: mensile, semestrale o annuale. Per i "neogenitori" adottivi è stata garantita la fornitura di prodotti genuini come burro, caciotte e formaggi più o meno stagionati, oltre all'aggiornamento periodico sullo stato e sulle attività svolte della mucca "adottata" nelle meravigliose malghe della Val Visdende.

L'iniziativa ha riscosso un incredibile successo. La cooperativa ha ricevuto migliaia di richieste, così tante da essere costretta a sospendere momentaneamente le adozioni. Sul sito, infatti, si legge: "Vi ringraziamo moltissimo per l'affetto che ci avete trasmesso, purtroppo la nostra piccola realtà artigiana è arrivata al limite della produzione e per questo mese dobbiamo sospendere le Adozioni!".

