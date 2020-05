John Cena dona 40mila dollari per aiutare la famiglia del wrestler annegato per salvare il figlio

Shad Gaspard, lottatore professionista di 39 anni che aveva recitato anche per il cinema, è morto annegato cercando di salvare il figlio con cui stava nuotando nei pressi della spiaggia di Venice Beach a Los Angeles. E' stata avviata una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia a sostenere le spese per il funerale e per tutte le necessità future. A questa raccolta ha partecipato anche il famosissimo wrestler e attore John Cena con una donazione da 40 mila dollari, circa 37 mila euro. Purtroppo una settimana fa il corpo di Gaspard è stato restituito dall'oceano dopo che le ricerche della guardia costiera si erano rivelate vane.

L'atleta è stato travolto da un'onda anomala che lo ha investito, dopo aver tratto in salvo il suo bambino che nuotava con lui. Subito dopo il ritrovamento del corpo, attraverso la piattaforma GoFundMe è partita una raccolta fondi per aiutare la famiglia Gaspard, alleggerendo i costi per il funerale e per le altre spese. Secondo quanto riportato da TMZ, a questa cifra avrebbe contribuito in maniera importante anche John Cena. Il wrestler, attore e rapper, è stato l'uomo di punta della WWE dal 2005 al 2017, anno in cui ha deciso di dedicarsi anche ad altro.