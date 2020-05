Compra un furgone per terrorizzare le persone suonando death metal (a tradimento)

Arriva da Minneapolis la bizzarra storia di un furgone di gelati che prima attira i passanti con la classica musichetta e poi li terrorizza sparando death metal a tutto volume.

Secondo il sito Metal Injection, che ha riportato la storia, alla guida del furgone c'è un uomo di nome Matt Peterson che avrebbe acquistato il furgone (denominato Hell General) con il preciso intento di spaventare i "clienti".

Matt, intervistato, ha lasciato chiaramente intendere che si tratterebbe di una vendetta per un torto subito da bambino proprio dall'uomo dei gelati.

Quando aveva 10 anni, infatti aveva provato ad acquistare un gelato da un furgone simile che si era fermato davanti casa sua. Ma accortosi di non avere con sé i soldi, era corso in casa a prenderli. Una volta uscito, l'uomo dei gelati stava già andando via, incurante delle sue grida. Nel tentativo di fermarlo, Matt ruppe anche un vetro della veranda tagliandosi un polso. Da quel momento Matt cominciò a odiare profondamente l'uomo dei gelati.

Ed ecco che, diventato grande, ha deciso di vendicarsi servendo a sua volta ai "clienti" solo delusione: perché da lui non avranno mai alcun gelato!