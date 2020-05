Lo sfogo di Belen su Instagram: "Questo è un momento difficile"

Belen Rodriguez interviene personalmente per mettere a tacere i pettegolezzi e fare un po' di chiarezza su alcune illazioni che stanno circolando in rete a proposito della crisi con Stefano De Martino ed un presunto incontro al ristorante con l'ex, Andrea Iannone.

La showgirl si fa forza e si mostra (piuttosto provata) in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Belen chiarisce innanzitutto a chi l'ascolta di essere "una donna che soffre come tutte le altre", ma ricorda soprattutto di essere "una mamma con delle responsabilità" e che tiene alla sua famiglia e alla sua relazione. Per questo non accetta più di dover leggere articoli che fanno illazioni sul suo conto.

"Se io sono in giro per la città e per caso arrivano altre persone, non è colpa mia, né una cosa organizzata da parte mia”, spiega Belen facendo riferimento ad un casuale incontro con Iannone in un ristorante di Milano. Lei era lì semplicemente perché i fratelli Jeremias e Cecilia, vedendola molto triste in questo periodo, cercano di tirarle su il morale invogliandola ad uscire.

Belen confessa che quello che sta attraversando è un periodo molto difficile e inaspettato. Sulla sua relazione con Stefano molti giornali hanno scritto di una crisi, di lei che si sarebbe tolta la fede e della coppia che sta vivendo in due città diverse. Ma la showgirl si è detta non ancora pronta a dare spiegazioni: anche se di sicuro prima o poi dovrà farlo, "anche perché sennò sono gli altri a raccontare le cose sul tuo conto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 27 Mag 2020 alle ore 7:30 PDT

(Credits photo: Instagram/belenrodriguezreal)