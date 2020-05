Paola Di Benedetto mostra il viso coperto dall'acne e racconta il suo problema ai fan

Siamo abituati a vederla bellissima e perfetta, eppure anche Paola Di Benedetto ha dovuto lottare molto con un problema tanto comune tra i più giovani: l'acne. Lo ha rivelato lei stessa in una recente storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Paola ha raccontato che il suo problema è cominciato diversi anni fa e, compresa l'origine ormonale dei brufoli, si era rivolta ad una ginecologa che le aveva prescritto una pillola anticoncezionale. Da allora i brufoli si sono rapidamente ridotti.

Quando l'ex madre-natura ha partecipato come concorrente all'Isola dei Famosi, però, ha deciso spontaneamente di interrompere l'assunzione e al suo rientro in Italia la situazione era nettamente peggiorata, tanto da costringerla a ricorrere ad una intensa seduta di trucco per poter partecipare al red carpet di Venezia.

La modella successivamente si è affidata nuovamente agli esperti per risolvere definitivamente il problema e ora ha deciso di condividere la sua esperienza con le fan. Paola si è rivolta soprattutto alle giovanissime invitandole a non andare nel panico, ad affidarsi ai professionisti e a non ricorrere assolutamente a rimedi "fai da te".

(Credits photo: Instagram/paoladb)