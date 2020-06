3 giugno, libertà di circolazione tra regioni: ecco cosa NON si può ancora fare

Il ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia ha parlato di “libertà di circolazione senza condizioni” riferendosi a quest'ultimo step della fase 2.

Da oggi, mercoledì 3 giugno, si può finalmente tornare a circolare liberamente in tutto il Paese, senza alcuna ordinanza regionale contraria. Anche il governatore della Sardegna, Christian Solinas, che in un primo tempo aveva ipotizzato l'introduzione di passaporti sanitari, si è orientato su un sistema meno rigido, che consiste nella registrazione degli arrivi e nella compilazione di un questionario.

Ma cosa cambia da oggi?

Innanzitutto per gli spostamenti non sarà più necessaria l' autocertificazione .

. Per quanto riguarda i viaggi da e per l'estero , sono consentiti gli spostamenti da e per gli Stati membri dell’Unione europea, Regno Unito, Irlanda e Monaco. Alcuni Paesi (come l'Austria) hanno posticipato l'apertura, altri (come la Grecia) hanno imposto l'obbligo di quarantena per chi arriva da alcune zone del Nord Italia.

, sono consentiti gli spostamenti da e per gli Stati membri dell’Unione europea, Regno Unito, Irlanda e Monaco. Alcuni Paesi (come l'Austria) hanno posticipato l'apertura, altri (come la Grecia) hanno imposto l'obbligo di quarantena per chi arriva da alcune zone del Nord Italia. Per chi viaggia in treno resta necessario sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Intanto è stato ripristinato il servizio ristorazione con consegna "al posto".

resta necessario sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Intanto è stato ripristinato il servizio ristorazione con consegna "al posto". Chi viaggia in auto, se non si tratta di conviventi, può portare un solo passeggero sul sedile posteriore. In moto il passeggero è consentito solo se convivente.

In generale resta valido il divieto di assembramento e di contatto tra persone non conviventi e l'obbligo di quarantena per chi dovesse presentare dei sintomi. Cinema e teatri riapriranno il 15 giugno, mentre per feste e discoteche si dovrà ancora attendere.

(Credits photo: Getty)