Insigne riceva una Lamborghini come regalo di compleanno da parte della moglie: la foto scatena la polemica

Non capita a tutti di festeggiare un compleanno scartando una Lamborghini Huracan Evo nera dal valore di oltre 200mila euro. Lorenzo Insigne può certamente ritenersi fortunato: a regalargliela per i suoi 29 anni è stata sua moglie Jenny, la quale ha avuto l’idea di fargliela trovare sotto casa, tutta bella infiocchettata.

La foto della bellissima automobile ha fatto il giro dei social, scatenando un’enorme polemica. Tanti utenti, infatti, hanno duramente criticato il calciatore: “Potevi evitare di ostentare questa auto – scrivono tra i commenti – è un momento difficile per l’Italia a causa dell’emergenza Covid”.

Tanti altri utenti, però, hanno difeso Insigne, sottolineando che la foto della costosa vettura non è stata condivisa né da lui né tanto meno dalla moglie, dunque non c’era alcuna intenzione di ostentare la loro fortuna. Probabilmente quella foto avrebbe dovuto rimanere privata; in ogni caso c’è chi ha voluto ricordare il bel gesto compiuto dal calciatore non molto tempo fa: “Non dimenticate – ha scritto qualcuno – che ha donato 100mila euro all’ospedale Cotugno per combattere il Coronavirus”.