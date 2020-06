In un liceo di Bergamo spuntano i divisori di plastica tra i banchi

A settembre si dovrebbe tornare sui banchi di scuola. Le misure di distanziamento andranno comunque rispettate e così gli istituti scolastici stanno studiando diverse soluzioni per riprendere le lezioni in totale sicurezza. È così che il liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo ha realizzato dei separatori in plastica da mettere sui banchi. Si tratta di strutture in polipropilene e cartone, che hanno lo scopo di far frequentare la scuola a più persone, anche quando la distanza di almeno un metro potrebbe non essere rispettata.

L'idea è stata pubblicata su Facebook dal preside dell'Istituto e non è stata immune da critiche. Alcuni genitori trovano la soluzione poco umana: è come se i loro figli restassero chiusi in una gabbia durante le lezioni.

"Pronti per ampliare le misure di sicurezza per gli Esami di Stato. Già che c’eravamo abbiamo provato a realizzare quanto paventato dal Ministro sull’eventuale rientro a settembre. Le strutture sono in cartone e polipropilene. Leggere, sicure, semplici da manutenere ed economiche", scrive il preside su Facebook.