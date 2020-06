Selfie di gruppo con distanziamento sociale: la trovata di Apple

Si tratta dell'ultima frontiera raggiunta da Apple che, nonostante i cambiamenti sociali causati dal Covid-19, primo fra tutti il distanziamento sociale, re-inventa il selfie tra amici nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Il selfie di gruppo distanziato funzionerà su invito. La meccanica è molto semplice: l'utente di un dispositivo Apple invita altri utenti Apple a partecipare al selfie. Accettato l'invito, il software ha il potere di mettere insieme tutti i partecipanti in un’unica immagine. Il selfie può includere foto, immagini video memorizzate, oppure immagini live in streaming.

Gli utenti possono mantenere il selfie originale, così come è stato scattato, oppure divertirsi a modificarlo, cambiando posizione all'interno del gruppo.

In un momento in cui gli incontri ravvicinati sono di fatto vietati, l'idea partorita da Apple sembra perfetta. E solo ora si scopre che il colosso americano aveva depositato il brevetto per la prima volta nel 2018, ottenendo però l'autorizzazione solo il 2 giugno scorso.