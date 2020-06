Le asportano un tumore al cervello mentre prepara olive all'ascolana

Ha preparato 90 olive all'ascolana in 2 ore e 30 di operazione. È così che a una donna abruzzese di 60 anni è stato asportato un tumore al cervello nell'area che controlla il linguaggio e i movimenti complessi. È successo presso l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona e per tutto il tempo dell'intervento, la signora è rimasta vigile e si è messa a confezionare le olive con la carne ed è andato tutto bene. Questa tecnica si chiama Awake Surgery ed è molto usata all'estero.

Quando si devono portare a termine operazioni complicate come questa, i medici possono monitorare al meglio il paziente sveglio e vigile, fargli domande e farlo restare collaborativo, in modo da essere sicuri di non compromettere le zone deputate al movimento, alla memoria e al linguaggio, durante l'esportazione. In più, lo staff medico potrà calibrare la sua azione e modificare se qualcosa non va.

La preparazione delle olive all'ascolana era un'attività funzionale alla tipologia di intervento che la signora ha affrontato. C'è chi sceglie di guardare un film, chi risponde semplicemente alle domande che gli vengono poste e chi suona uno strumento musicale.

Qui un istante dell'operazione effettuata ad Ancona.